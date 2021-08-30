Педагоги в Петербурге получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Санкт-Петербурге все педагоги получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

"Накануне нового учебного года правительством города принято решение произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей всем петербургским педагогам. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на ежегодном заседании городского педагогического совета", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выплату получат все, кто работает с детьми в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. В общей сложности выплату получат более 120 тысяч человек.

Как отметил губернатор, к нему обратились руководитель "Сириуса" Елена Шмелева и директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, которые предложили найти возможность поддержать педагогов.

Ранее стало известно, что российские медики, которые проводят вакцинацию от COVID-19, получат стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку. На это правительство выделило Минздраву почти 8 миллиардов рублей. Из этих денег выплатят и компенсации за неиспользованные отпуска. Минздрав должен в течение месяца обеспечить выделение денег региональным бюджетам, а до 1 февраля отчитаться об их использовании.