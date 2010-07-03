В Москве для купания открыто шесть зон отдыха

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве открыло для купания шесть зон отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Агентство "Москва".
"В настоящее время открыто для купания шесть зон отдыха: озера "Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное"; "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" в СЗАО и "Тропарево" в ЮЗАО. В указанных зонах отдыха вода водоемов отвечает санитарным требованиям, произведена замена песка на пляжах и акарицидные обработки на прилегающей территории, сотрудники прошли необходимые медицинские осмотры, организован производственный контроль за безопасностью воды и песка", – сказано в сообщении.
В связи с выявлением несоответствия проб воды по микробиологическим показателям пляж "Левобережный" пока продолжает оставаться закрытым.
Зона отдыха "Большой Садовый пруд" (САО) также закрыта для купания.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в этом году купальный сезон в Москве и Подмосковье не удался по сравнению с 2018 годом.
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