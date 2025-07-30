Переменная облачность и до 31 градуса ожидаются в Москве 30 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 30 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 29 до 31 градуса жары, в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 16 градусов, по области – до 13 градусов.

В столице до 18:00 31 июля продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. В дневные часы температура воздуха может достигать отметки в 30–31 градус.

В начале августа в Москве установится жаркая и влажная погода, что характерно для субтропиков. Воздух прогреется до 29 градусов, что выше нормы на 3–4 градуса. В послеполуденные часы город накроют грозовые дожди.