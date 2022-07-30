Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В субботу, 30 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в столице составит 22...24 градуса, по области – 20...25 градусов. Ветер северо-западного направления 5–10 м/с. Атмосферное давление немного выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.
Отмечается, что содержание кислорода в утренние часы повышенное, днем в пределах нормы.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в предстоящие выходные, 30 и 31 июля, в Москве и области ожидается комфортная погода. По словам синоптика, с пятницы и до понедельника погода будет достаточно стабильной. Под влиянием скандинавского антициклона в выходные температура ожидается чуть ниже нормы.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление придет в Москву 1 августа, сильной жары не ожидается.
По его словам, с начала месяца температура будет постепенно повышаться на 1–2 градуса. При этом он добавил, что сильной жары не ожидается.
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