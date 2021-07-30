Международная благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому!" пройдет 8 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ежегодная международная благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому!", посвященная 94-й годовщине со дня рождения академика Святослава Федорова, состоятся 6 августа текущего года.
В мероприятии примут участие врачи-офтальмологи. Всего в акции будет задействовано 80 российских клиник и медицинских центров в 43 областях. 29 специалистов будут из Москвы и Подмосковья.
В этом году к акции присоединились 18 клиник в 14 странах мира и СНГ.
В столице все желающие могут обратиться в один из медцентров, участвующих в акции, и бесплатно проверить зрение. Также специалисты проконсультируют по интересующим вопросам.
Ранее офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук рассказал, что покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. При этом врач отметил, что многие пациенты ошибочно связывают покраснение глаз с аллергией даже в тех случаях, когда дело вовсе не в ней.
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