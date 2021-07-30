"Аргументы и факты" подвели итоги конкурса среди региональных СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пресс-центре "Аргументов и фактов" подвели итоги проекта "Малыми делами богата Россия" и творческого конкурса среди журналистов региональных СМИ. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце" придумал проект, который бы помог встретиться и начать сотрудничать журналистам и представителям НКО. С этим проектом он выиграл президентский грант, а издательский дом "Аргументы и факты" стал его партнером.
К проекту подключились региональные представительства "АиФ". В 50 регионах были организованы пресс-туры в некоммерческие организации, которые реализовали проекты на средства Фонда президентских грантов. В пресс-турах участвовали журналисты местных газет и журналов, радио и телевидения, электронных изданий, а также блогеры.
В результате было опубликовано 620 журналистских материалов. Все они получились искренние, эмоциональные. И все эти работы в рамках проекта участвовали в творческом конкурсе "Большое дело малых инициатив". По итогу отобрали три лучших. Их авторы получили дипломы и возможность опубликовать свои новые материалы на социальные темы на федеральном сайте aif.ru. Еще 7 материалов вместе с тремя победителями составили топ-10 конкурса.
Российский тележурналист и телепродюсер, председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев обратил внимание на то, что среди представителей СМИ-участников проекта 80% – члены Союза журналистов России.
Темы, на которые проект вывел журналистов в разных регионах страны, на его взгляд, очень важны для районных и региональных СМИ.
Он также выразил надежду, что в России, как и в США, тиражи региональных газет будут только расти, поскольку людям все больше становится интересно то, что происходит рядом с их домом.
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