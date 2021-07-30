Названы самые популярные продукты в онлайн-заказах россиян

Фото: ТС "Пятерочка"

Порядка 9 миллионов заказов общим весом более 92 тысяч тонн выполнила экспресс-доставка торговой сети "Пятерочка" за два года работы. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются овощи и фрукты.

Чаще всего заказывают бананы: за последние два года их доставляли более 2 миллионов раз. В каждом восьмом заказе присутствовал лук репчатый, а общий вес заказов картофеля превысил 2 тысячи тонн. Порядка 62% в "Пятерочке Доставке" составляют товары из категории "фреш".

Самым популярным продуктом торговой марки "Красная цена" у клиентов сервиса оказались куриные яйца, которые заказывали по меньшей мере 550 тысяч раз.

Кроме того, одним из популярных пунктов в заказах были товары для домашних животных. За все время было доставлено более 1,6 миллиона заказов кормов и лакомств для кошек и более 109 тысяч – для собак. Наполнитель для кошачьих туалетов находится в топе непродовольственных товаров в доставке, а также туда входят спички.

По словам директора сервиса "Пятерочка Доставка" Ильи Салтанова, услугой доставки регулярно пользуются свыше 300 тысяч клиентов.

"Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающих даже в небольших городах. На данный момент мы выполняем около 25 тысяч заказов в день, а количество установок мобильного приложения "Пятерочка Доставка" превысило 4,5 миллиона", – рассказал он.

Сервис работает в 23 городах на базе 780 магазинов и 13 дарксторов.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области количество магазинов с установленными контейнерами для сбора использованных батареек увеличилось в 2,5 раза – с 25 до 65.

