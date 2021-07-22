В X5 Retail Group объяснили жалобы на опустевшие полки "Пятерочки"

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

На информацию о пустых полках в некоторых московских магазинах "Пятерочка" отреагировали в X5 Retail Group. Как сообщает РБК, в компании сообщили, что погода повлияла на спрос.

"Из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос. Мы оперативно увеличиваем наши логистические мощности, чтобы обеспечить их доступность на полке", – говорится в сообщении.

Ранее в одном из популярных Telegram-каналов появились снимки из магазинов "Пятерочка", на которых видны опустевшие полки.

До этого стало известно, что россияне стали более щедро оставлять чаевые курьерам на фоне летней жары. По данным исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, за месяц средний чек вырос на 13% – до 103 рублей.