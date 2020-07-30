Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой холодной части циклона, уходящего на северо-восток европейской части России. Облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди", – рассказал Леус.
Метеоролог отметил, что в дневное время столбики термометров будут показывать около +22–24 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Накануне в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до вечера четверга.
Столичные спасатели попросили горожан по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте в связи с опасной погодой. Если же есть такая необходимость, то следует неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале августа в городе прогнозируется умеренно теплая погода: днем – не более 23 градусов. Кратковременные дожди при этом сохранятся. Ночи станут прохладнее: в Москве – около 11–13 градусов, по области возможно понижение до 8.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.
На Москву обрушится мощный ливень с градом
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