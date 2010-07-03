Эксперт оценила список опасных пород собак

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Эксперт оценила постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак, которое подписал Дмитрий Медведев. В перечень вошли 12 пород и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы.

Комментарий члена президиума Федерации любительского собаководства Ирины Швец передает RT.

"Я очень рада, что возобладал здравый смысл, потому что то, что предлагалось ранее, не вписывалось ни в какие рамки. Мы рады, что этот список был сведен к тому необходимому, потому что не велась селекция по отношению к человеку. Существуют полудикие породы, полудикие собаки, которые пока плохо предсказуемы. Но любая порода, если с ней начнут вести селекцию, встает в какие-то рамки", – сказала Швец.

Опасными породами сейчас признаны aкбaш, американский бaндoг, aмбульдoг, бразильский бульдoг, булли куттa, бульдoг aлапахский чистокровный, бандoг, вoлкo-сoбaчьи гибриды, вoлкocoб, гуль дoг, питбульмacтиф, северoкавказская собака и их помеси. Выгул этих собак без намордника и поводка запрещен. Исключение составляют случаи, когда собака находится на огороженной территории владельца.



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Весной этого года министерство внутренних дел разработало перечень потенциально опасных пород собак.

Сначала список включал 71 породу. Позднее его сократили.

