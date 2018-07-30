Свиридов встретился с жителями Хорошево-Мневников для решения проблем строительства

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями района Хорошево-Мневники для решения проблемы строительства жилого дома на охраняемой природной территории.

"Я включаю этот адрес в карту проблем Москвы. Мы видим, что здесь масса нарушений природного законодательства, будем думать, что делать с этим участком, с этим домом, как восстановить права москвичей", – сказал он на встрече, передает Агентство "Москва".

Он также выступил против точечной застройки в целом и рассказал, что его программа предполагает полный запрет на нее, а также на строительство в пределах Третьего транспортного кольца.

Жители района обратились к кандидату с просьбой помочь им с оформлением и подачей заявлений о нарушениях при строительстве дома.

Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 10 часов вечера.

Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.