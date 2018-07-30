Свиридов встретился с жителями Хорошево-Мневников для решения проблем строительства

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями района Хорошево-Мневники для решения проблемы строительства жилого дома на охраняемой природной территории.
"Я включаю этот адрес в карту проблем Москвы. Мы видим, что здесь масса нарушений природного законодательства, будем думать, что делать с этим участком, с этим домом, как восстановить права москвичей", – сказал он на встрече, передает Агентство "Москва".
Он также выступил против точечной застройки в целом и рассказал, что его программа предполагает полный запрет на нее, а также на строительство в пределах Третьего транспортного кольца.
Жители района обратились к кандидату с просьбой помочь им с оформлением и подачей заявлений о нарушениях при строительстве дома.
Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 10 часов вечера.
Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: