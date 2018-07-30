Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что покинул совет директоров радиостанции.
"Я покинул совет директоров "Эха Москвы". Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина", – написал он в своем канале в мессенджере Telegram.
Причины ухода Венедиктов не уточнил.
Алексей Венедиктов работал на радиостанции с августа 1990 года, начав с должности газетного обозревателя и корреспондента. С 1998 года он являлся главным редактором "Эха Москвы".