Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что покинул совет директоров радиостанции.

"Я покинул совет директоров "Эха Москвы". Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина", – написал он в своем канале в мессенджере Telegram.

Причины ухода Венедиктов не уточнил.

Алексей Венедиктов работал на радиостанции с августа 1990 года, начав с должности газетного обозревателя и корреспондента. С 1998 года он являлся главным редактором "Эха Москвы".