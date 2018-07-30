Около 40 картин "Союзмультфильма" покажут в летних кинотеатрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сообщил, что порядка 40 классических картин киностудии планируют показать в столичных кинотеатрах под открытым небом, передает Агентство "Москва".
По его словам, планируется показать в городских кинотеатрах, так называемую "Золотую коллекцию" "Союзмультфильма". Будет продемонстрировано 38 кинокартин.
Машковцев отметил, что зрители смогут посмотреть мультфильмы "Малыш и Карлсон", "Ежик в тумане", "Винни-Пух", "Чебурашка и Крокодил Гена" и другие.
Ранее сообщалось, что в Москве 1 августа откроется 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом, которые будут работать до 9 сентября. Кинотеатры рассчитаны на 200 зрителей, но можно приходить со своими стульями.
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