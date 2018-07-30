30 бесплатных кинотеатров под открытым небом откроются в столице 1 августа

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30 бесплатных кинотеатров под открытым небом откроются в Москве 1 августа и будут работать до 9 сентября, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает телеканал Москва 24.

Москва, по его словам, является крупнейшим мегаполисом в сфере киноиндустрии.

"Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре", – сказал Кибовский на пресс-конференции, посвященной реализации проекта бесплатных летних кинотеатров в столице.

На площадках, по его словам, также будут проходить мастер-классы и творческие встречи.

Генеральный директор Москино Светлана Максимченко сообщила, что площадки будут работать со среды по воскресенье. В будние дни показы будут идти с 11.00 до 22.00 часов, в выходные показы будут начинаться в 10:00.

Кинотеатры рассчитаны на 200 зрителей, но можно приходить со своими стульями.

Кинотеатры под открытым небом, по словам Максимченко, организуют в каждом округе. Площадки появятся, в том числе, в Измайловском парке, Парке Победы на Поклонной горе, парке Печатники и Воронцовском парке.

Места выбрали там, где не хватает кинотеатров. На площадках планируется показать более 150 картин и мультфильмов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении запрещенной для детей информации, предполагающий дать кассирам кинотеатров и библиотекарям право проверять паспорт у посетителей. Удостоверение личности в кинотеатре попросят, если кассир или контролер усомнились в достижении посетителем совершеннолетия, отмечается в проекте закона.