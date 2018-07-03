ГД приняла в первом чтении законопроект о праве кассиров кинотеатров требовать паспорт

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении запрещенной для детей информации, предполагающий дать кассирам кинотеатров и библиотекарям право проверять паспорт у посетителей.
Удостоверение личности в кинотеатре попросят, если кассир или контролер усомнились в достижении посетителем совершеннолетия, отмечается в проекте закона. Кроме того, под запрет может попасть продажа, прокат, выдача из фондов библиотек материалов, запрещенных для детей. Продавцы и библиотекари также смогут требовать у клиентов документы, сообщает РИА Новости.
Информационная продукция для взрослых не должна распространяться в организациях, предназначенных для детей, сказано в документе. Параметры этого ограничения будут определять субъекты РФ.
Ранее в Совете Федерации РФ подготовили рекомендации по защите детей в интернете для владельцев и администраторов сайтов. Детальные советы разработали для владельцев ресурсов разных категорий. Они включают в себя необходимые дополнительные элементы интерфейса, которые должны размещаться на ресурсе, содержащем информацию, не предназначенную для несовершеннолетних.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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