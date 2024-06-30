ТАСС: гроза с сильным ветром обрушились на Московский регион

30 июня, 16:54Общество
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сильные порывы ветра с громовыми раскатами и ливнем наблюдаются в подмосковных Жуковском и Раменском, в Павловском Посаде и Ногинске, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
По его словам, сейчас чернеет небо на юго-востоке Москвы.
Ранее столичное управление МЧС РФ предупреждало о ливне с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве 30 июня. В ведомстве призвали граждан не ходить возле рекламных щитов и шатких конструкций.
В комплексе городского хозяйства Москвы попросили горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили во время непогоды.
До этого синоптики заявляли, что в столичном регионе ожидается переменная облачность с грозой и дождями 30 июня. По их данным, атмосферное давление в Москве должно составить 747 миллиметров ртутного столба.
Синоптики пообещали около 30 градусов в Москве 1 июля