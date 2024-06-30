30 июня, 08:54Общество
Ливень с грозой и ветром до 15 м/с ожидается в Москве 30 июня
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ливень с грозой и сильным ветром ожидается в столице 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Непогода, по данным специалистов, ожидается в ближайшие 2–3 часа. Во время грозы ветер может усилиться до 15 метров в секунду, а в отдельных районах Москвы может пройти град, предупредили в МЧС.
Из-за этого в пресс-службе призвали горожан не ходить возле рекламных щитов и шатких конструкций, а автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – добавили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
Переменная облачность с грозой и дождями ожидается в столичном регионе, предупреждали ранее синоптики. По их данным, днем температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов, а в Подмосковье – от 27 до 32 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
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