Ливень с грозой и ветром до 15 м/с ожидается в Москве 30 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ливень с грозой и сильным ветром ожидается в столице 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Непогода, по данным специалистов, ожидается в ближайшие 2–3 часа. Во время грозы ветер может усилиться до 15 метров в секунду, а в отдельных районах Москвы может пройти град, предупредили в МЧС.

Из-за этого в пресс-службе призвали горожан не ходить возле рекламных щитов и шатких конструкций, а автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – добавили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Переменная облачность с грозой и дождями ожидается в столичном регионе, предупреждали ранее синоптики. По их данным, днем температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов, а в Подмосковье – от 27 до 32 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

