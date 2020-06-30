В Совфеде считают справедливым отменить плату за ремонт аварийных домов

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Анатолий Широков в разговоре с Москвой 24 поддержал идею отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. По его мнению, бессмысленно вкладывать деньги в дом, который не отвечает установленным параметрам качества.





Анатолий Широков член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Я бы поддержал такое предложение, считаю его абсолютно справедливым. Мы не должны платить за услуги по содержанию жилья, если это жилье не отвечает установленным параметрам качества. Если дом признан аварийным и подлежит расселению и сносу, то вкладывать в него деньги бессмысленно.

Однако, по словам сенатора, не стоит понижать цену за услуги ЖКУ путем уменьшения оплаты за ремонт на 20–50 процентов и компенсировать разницу из регионального и федерального бюджетов.

"В данном случае речь идет о расходах государства. Но это же наши общие расходы. Да, надо создавать условия, чтобы цена оплаты услуг ЖКХ была максимально справедливой, но снимать ответственность с самого жильца, я считаю это неверным. Можно исключить посредников, что поможет скорректировать цену", – заявил Широков.

Ранее в Госдуме выступили с предложением отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов.

Законопроект разработали в комитете по жилищной политике и ЖКХ. Согласно документу, отмена платы может быть применена к жителям аварийных домов, внесенных в программу расселения, но не снесенных вовремя. Для других аварийных строений плату за ремонт могут снизить на 20–50 процентов.

В документе также назван новый источник финансирования для поддерживающего ремонта. Эти расходы предлагается возложить на счет федерального и региональных бюджетов. В год на данные цели потребуется до 3 миллиардов рублей.

По словам депутата Михаила Чернышева, новый законопроект необходимо согласовать с правительством в части финансирования, после чего он будет выведен на рассмотрение в Госдуму.