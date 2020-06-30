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Москва 24

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Общество

17:18

В Совфеде считают справедливым отменить плату за ремонт аварийных домов

общество ЖКХ

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Анатолий Широков в разговоре с Москвой 24 поддержал идею отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. По его мнению, бессмысленно вкладывать деньги в дом, который не отвечает установленным параметрам качества.

Я бы поддержал такое предложение, считаю его абсолютно справедливым. Мы не должны платить за услуги по содержанию жилья, если это жилье не отвечает установленным параметрам качества. Если дом признан аварийным и подлежит расселению и сносу, то вкладывать в него деньги бессмысленно.
Анатолий Широков
член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению

Однако, по словам сенатора, не стоит понижать цену за услуги ЖКУ путем уменьшения оплаты за ремонт на 20–50 процентов и компенсировать разницу из регионального и федерального бюджетов.

"В данном случае речь идет о расходах государства. Но это же наши общие расходы. Да, надо создавать условия, чтобы цена оплаты услуг ЖКХ была максимально справедливой, но снимать ответственность с самого жильца, я считаю это неверным. Можно исключить посредников, что поможет скорректировать цену", – заявил Широков.

Ранее в Госдуме выступили с предложением отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов.

Законопроект разработали в комитете по жилищной политике и ЖКХ. Согласно документу, отмена платы может быть применена к жителям аварийных домов, внесенных в программу расселения, но не снесенных вовремя. Для других аварийных строений плату за ремонт могут снизить на 20–50 процентов.

В документе также назван новый источник финансирования для поддерживающего ремонта. Эти расходы предлагается возложить на счет федерального и региональных бюджетов. В год на данные цели потребуется до 3 миллиардов рублей.

По словам депутата Михаила Чернышева, новый законопроект необходимо согласовать с правительством в части финансирования, после чего он будет выведен на рассмотрение в Госдуму.

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