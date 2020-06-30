В Совфеде считают справедливым отменить плату за ремонт аварийных домов

Фото: Москва 24/Сергей Киселев
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Анатолий Широков в разговоре с Москвой 24 поддержал идею отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. По его мнению, бессмысленно вкладывать деньги в дом, который не отвечает установленным параметрам качества.
Однако, по словам сенатора, не стоит понижать цену за услуги ЖКУ путем уменьшения оплаты за ремонт на 20–50 процентов и компенсировать разницу из регионального и федерального бюджетов.
"В данном случае речь идет о расходах государства. Но это же наши общие расходы. Да, надо создавать условия, чтобы цена оплаты услуг ЖКХ была максимально справедливой, но снимать ответственность с самого жильца, я считаю это неверным. Можно исключить посредников, что поможет скорректировать цену", – заявил Широков.
Ранее в Госдуме выступили с предложением отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов.
Законопроект разработали в комитете по жилищной политике и ЖКХ. Согласно документу, отмена платы может быть применена к жителям аварийных домов, внесенных в программу расселения, но не снесенных вовремя. Для других аварийных строений плату за ремонт могут снизить на 20–50 процентов.
В документе также назван новый источник финансирования для поддерживающего ремонта. Эти расходы предлагается возложить на счет федерального и региональных бюджетов. В год на данные цели потребуется до 3 миллиардов рублей.
По словам депутата Михаила Чернышева, новый законопроект необходимо согласовать с правительством в части финансирования, после чего он будет выведен на рассмотрение в Госдуму.
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