В Госдуме предложили отменить плату за ремонт авариных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Госдуме выступили с предложением отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроект разработали в комитете по жилищной политике и ЖКХ. Согласно ему, отмена платы может быть применена к жителям аварийных домов, внесенных в программу расселения, но не снесенных вовремя. Для других аварийных строений плату за ремонт могут снизить на 20–50 процентов.

В документе также назван новый источник финансирования для поддерживающего ремонта. Эти расходы предлагается возложить на счет федерального и региональных бюджетов. В год на данные цели потребуется до 3 миллиардов рублей.

На данный момент в России аварийным жильем официально признаны 18,6 миллионов квадратных метров жилья. Из них в программу расселения на 2019–2025 годы входят только 10,5 миллионов квадратных метров, остальные площади либо включены в очередь, либо не были расселены в прошлые периоды.

По словам депутата Михаила Чернышева, новый законопроект необходимо согласовать с правительством в части финансирования, после чего он будет выведен на рассмотрение в Госдуму.

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