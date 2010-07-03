Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"

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Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что люди чувствуют "перед смертью". Они рассказали, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания, передает Medicalxpress.

Сообщается, что подобные переживания были зафиксированы как у людей, находящихся в опасной для жизни ситуации, так и у тех, которым не угрожала смертельная опасность. При этом они были уверены в обратном.

87% людей объяснили, что у них менялось восприятие времени, еще 65% респондентов отметили быструю скорость мышления, а 63% – резкое обострение чувств. Около 53% людей связали предсмертное состояние с ощущением нахождения вне своего тела.

Более половины людей (73%) заявили, что околосмертные переживания вызвали у них дискомфорт. 7% добровольцев были довольны опытом.

Ранее ученые Американского общества питания назвали причиной смертей молодых людей от сердечно-сосудистых заболеваний недостаток овощей и фруктов. Специалисты полагают, что один из семи случаев смерти связан с нехваткой фруктов, а один из 12 – с недостатком овощей.

