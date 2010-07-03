Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что люди чувствуют "перед смертью". Они рассказали, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания, передает Medicalxpress.
Сообщается, что подобные переживания были зафиксированы как у людей, находящихся в опасной для жизни ситуации, так и у тех, которым не угрожала смертельная опасность. При этом они были уверены в обратном.
87% людей объяснили, что у них менялось восприятие времени, еще 65% респондентов отметили быструю скорость мышления, а 63% – резкое обострение чувств. Около 53% людей связали предсмертное состояние с ощущением нахождения вне своего тела.
Более половины людей (73%) заявили, что околосмертные переживания вызвали у них дискомфорт. 7% добровольцев были довольны опытом.
Ранее ученые Американского общества питания назвали причиной смертей молодых людей от сердечно-сосудистых заболеваний недостаток овощей и фруктов. Специалисты полагают, что один из семи случаев смерти связан с нехваткой фруктов, а один из 12 – с недостатком овощей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.