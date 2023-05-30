Глава Минздрава сообщил о росте числа пациентов с рассеянным склерозом в РФ

Фото: 123RF/pasiphae

В России зафиксировали рост пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В последние годы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом "рассеянный склероз": в 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячи россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году", – цитирует его РИА Новости.

Число пациентов с рассеянным склерозом на диспансерном учете с 2020 года выросло на 6,5%.

По словам Мурашко, контролировать заболевание и отсрочить инвалидность у пациентов позволяет эффективная диагностика, помощь высококвалифицированных специалистов и осведомленность самих россиян о способах борьбы с рассеянным склерозом. Кроме того, снизить риск возникновения заболевания и вернуть уже страдающих от него пациентов к жизни становится возможным благодаря современным подходам в организации неврологической помощи.

Ранее в Москве начали определять рассеянный склероз с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время ИИ в лучевой диагностике фиксирует патологии уже по 21 клиническому направлению. Технологии искусственного интеллекта позволяют медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга.

