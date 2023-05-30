Роскомнадзор просят составить четкий список запрещенной лексики – СМИ

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Торгово-промышленная палата (ТПП) России обратилась в Роскомнадзор с требованием составить список нецензурных слов, которые запрещены к использованию в СМИ. Об этом сообщает газета "Известия".

Авторы письма получают многочисленные жалобы от телеканалов и радиостанций, которые поступают в профильный комитет ведомства. По словам представителей СМИ, Роскомнадзор усилил контроль за использованием бранной лексики, однако нормы закона "порождают возможность их произвольного толкования".

Даже сохранение авторской стилистики произведения может спровоцировать наложение штрафа, считают представители СМИ, при этом, если очищать материалы от спорных выражений, то можно получить иск о нарушении авторских прав.

Торгово-промышленная палата предлагает Роскомнадзору привлечь лингвистов для проведения экспертизы, которая определит "безусловно бранную лексику". Кроме того, в ТПП предлагают составить примерный перечень слов и выражений, которые могут быть грубыми в определенном контексте.

В Роскомнадзоре получили данное обращение и рассмотрят его в установленные сроки, пишет газета.

Ранее сообщалось, что запрет на мат в социальных сетях сделал россиян еще эмоциональнее. По данным "Медиалогии", количество запрещенных слов за первые дни после вступления в силу нового закона увеличилось в среднем на 200 тысяч.