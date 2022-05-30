Врач раскрыла неожиданную пользу вареной моркови

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Спортивный врач Александра Пурига рассказала о пользе вареной моркови, сообщает радио КП.

По ее словам, этот овощ в отличие от других после тепловой обработки становится полезнее, а также обладает противопаразитарным свойством.

"Во время приготовления ломается жесткая клеточная структура моркови, высвобождая бета-каротин", – рассказала Пурига, добавив, что этот овощ нужно варить в кожуре.

Врач пояснила, что в процессе варки в моркови образуется фенол, или карболовая кислота, которая обладает антисептическим свойством. При этом эксперт отметила, что фенола становится больше после суток хранения.

Ранее британские врачи назвали пять овощей, которые резко повышают уровень сахара в крови. Эксперты посоветовали страдающим от диабета людям осторожно употреблять картофель, морковь, кукурузу, свеклу и пастернак. По их словам, эти овощи обладают высоким гликемическим индексом, что может серьезно навредить здоровью.

