Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлен 191 новый случай коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 12 пациентов, выздоровели 216 человек. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее главный внештатный специалист – психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк заявил, что психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления.

По словам психиатра, некоторые пациенты через несколько месяцев столкнулись с излишней тревожностью, признаками расстройства личности, нарушениями сна, а также с ухудшением памяти.

