В МЧС напомнили об опасности плавания на надувных матрасах

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В России запрещено купание на водоемах на надувных матрасах, это опасно, напомнил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин.
По его словам, неоднократно происходили случаи, когда людей сильным ветром или течением уносило далеко от берега. Выбраться без помощи спасателей было невозможно.
Несмотря на действующий запрет, отметил Печенин, никакой ответственности для граждан не предусмотрено и пока не планируется это делать.
"Мы пока не планируем устанавливать ответственность, человек должен знать и понимать, что это запрещено", – сказал он в интервью ТАСС.
Опасность матрасов, добавил Печенин, состоит и в том, что во время купания он может лопнуть или сдуться.
Купальный сезон во многих регионах России начинается с 1 июня. Ранее Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы, где были произведены санитарно-эпидемиологические замеры воды.
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