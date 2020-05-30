Депутат Мосгордумы: Службы ЖКХ в столице оперативно реагируют на запросы москвичей

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин заявил, что сотрудники городских коммунальных служб оперативно выполняют просьбы жителей столицы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Москвичи не молчат, активно этим [системой оповещения служб ЖКХ] пользуются. Все телефоны, которые есть на сайте mos.ru, на сайтах префектур, управ и городских служб, все уже наизусть знают. Таких суперсервисных услуг у нас, наверное, никогда не было", – заявил депутат.
По словам Бускина, в столице регулярно модернизируют систему экстренного сервиса. В частности, он отметил работу "Мосводоканала", на который выросла нагрузка из-за проливных дождей за последние сутки.
Депутат отметил, что специалисты оперативно выезжают в места подтоплений и ликвидируют проблемы.
Накануне в Москве прошел сильный тропический ливень. Бригады "Мосводоканала" были переведены в усиленный режим работы. При этом погодная опасность сохраняется – горожан предупредили, что проливной дождь ожидается в ночь с 30 на 31 мая.
За сутки в столице может выпасть три четверти месячной нормы осадков
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