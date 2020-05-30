Больницы Подмосковья получили более 20 отремонтированных машин скорой помощи

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Больницы Подмосковья получили более 20 машин скорой помощи. Их отремонтировали и передали в региональные медучреждения специалисты "Мострансавто", сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"В своих филиалах специалисты "Мострансавто" в кратчайшие сроки отремонтируют более 50 машин скорой помощи. Более 20 машин уже передали в шесть подмосковных больниц", – говорится в сообщении.

В частности, 5 машин "скорой" поступили в Электросталь, 2 – в Лыткарино, 1 – в Химки. Еще 7 автомобилей передали в Мытищи, в Ступино и Коломну доставили 2 и 3 машины соответственно.

Уточняется, что автомобили медпомощи позволят врачам оставаться мобильными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Он рассказал, что на прошлой неделе в области было зафиксировано максимальное количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Также был установлен новый максимум по числу вылечившихся.