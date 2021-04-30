Прием заявок на конкурс "Рисуем любимый город" продлится до 25 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Открылся прием заявок на конкурс "Рисуем любимый город", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Принять участие в конкурсе смогут дети и подростки в возрасте от пяти до 16 лет. Подать заявку можно на сайте "Мосстройинформ" до 25 июля.
Заявки принимаются в четырех номинациях: "Мегаполис будущего. Москва–2050", "Я шагаю по Москве", "Зеленый город – экогород" и "Не все герои носят плащи".
Участников разделят на несколько возрастных категорий: от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 13 лет и от 14 до 16 лет.
Директор "Мосстройинформа" Юлия Куликова сообщила, что конкурс пройдет в несколько этапов. На первом этапе, с 12 апреля по 25 июля, ведется прием заявок. Оценка присланных работ пройдет в августе.
Награждение победителей и призеров, проведение мастер-классов в "Доме на Брестской" состоятся 4 сентября. Затем в течение четырех месяцев будет работать экспозиция рисунков победителей и призеров.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут 12 офлайн-мероприятий в рамках проекта #НаРайоне. Жители и гости столицы смогут посетить мероприятия, посвященные уличному футболу, рэп-батлам, воркауту, граффити, киберспорту и другим развлечениям.
Руководитель проекта Максим Васильев рассказал, что организаторы вынуждены были сделать перерыв в 2020 году, однако это не помешало их развитию. Онлайн-площадка проекта за прошлый год объединила свыше 100 лидеров мнений в области уличной культуры и спорта со всей России, а их выступления посмотрели более семи миллионов человек, в том числе за рубежом.
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