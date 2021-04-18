Москвичей пригласили присоединиться к проекту #НаРайоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве пройдут 12 офлайн-мероприятий в рамках проекта #НаРайоне. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.
Жители и гости столицы смогут посетить мероприятия, посвященные уличному футболу, рэп-баттлам, воркауту, граффити, киберспорту и другим развлечениям.
Руководитель проекта Максим Васильев рассказал, что организаторы вынуждены были сделать перерыв в 2020 году, однако это не помешало их развитию. Онлайн-площадка проекта за прошлый год объединила свыше 100 лидеров мнений в области уличной культуры и спорта со всей России, а их выступления посмотрели более семи миллионов человек, в том числе за рубежом.
"Впереди много праздников: День Победы, День России, День молодежи, День города. Помимо мероприятий, которые мы начнем проводить совсем скоро, участники проекта готовят свои поздравления в нестандартных форматах марафонов, флешмобов, перформансов, тематических выставок и концертов", – поделился планами Васильев.
Он также отметил, что самым популярным направлением проекта является воркаут, которым руководит Михаил Китаев – чемпион России и Европы по стритлифтингу, вице-президент Федерации воркаута России.
В 2021 году сохранится онлайн-формат этого направления. В его рамках пройдут встречи с известными атлетами, которые поделятся советами о том, как держать себя в форме на самоизоляции, как вернуться к тренировкам после отмены ограниченийи делятся лайфхаками.
Вторым по популярности направлением стали рэп-баттлы, руководимые московским рэп-артистом и профессиональным фристайлером Левой Киселевым.
Он рассказал, что в баттлах участвуют не только начинающие рэперы, но и лучшие представители этого жанра.
Судьями выступают как зрители, так и известные ведущие радиостанций, организаторы крупных музыкальных конкурсов.
Ранее на медиаплатформе #Москвастобой и в туристическом сервисе Russpass появились аудиоподкасты с участием знаменитостей.
В проекте участвуют 30 известных артистов, певцов и телеведущих – Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и другие. Послушав их рассказы, можно открыть для себя новые интересные маршруты по городу.
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