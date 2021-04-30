В Госдуме поддержали предложение сделать рабочие дни перед Пасхой выходными

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Два рабочих дня перед Пасхой и один день после нее следует сделать выходными, сказал член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов, комментируя ранее прозвучавшее предложение священников ввести в России пасхальные каникулы.

"Я считаю, что это абсолютно правильное предложение, поскольку для верующих людей Страстная неделя, последние ее дни (четверг и пятница) являются особыми днями, когда люди, которые причисляют себя к православию и ходят в церковь, сталкиваются с проблемами из-за того, что нужно находить компромисс между своей верой и обязанностями. Было бы неплохо, если бы два дня перед Пасхой и один после сделать выходными", – цитирует Милонова Агентство "Москва".

Также депутат убежден, что работодатели не должны препятствовать сотрудникам, желающим взять ежегодный оплачиваемый отпуск в предпасхальные дни.

28 апреля состоялась конференция со священнослужителями, в рамках которой они предложили предоставлять верующим пасхальные каникулы. Выступавшие обратили внимание на опыт других православных стран, где подобная традиция существует.