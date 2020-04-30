Банк ВТБ поменяет график работы в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В режиме работы банка ВТБ произойдут изменения. График работы офисов поменяется в предстоящие праздничные дни, говорится на сайте банка.
"С 1 по 11 мая включительно обслуживание розничных клиентов будет производиться в 139 дежурных отделениях", – заявили в пресс-службе.
30 апреля воспользоваться услугами банка в отделении можно с сокращением режима работы офиса на час. Известно, что с 6 по 8 мая клиентов будут обслуживать почти 890 офисов.
С 1 по 7 мая обслуживать физические лица будут только в дежурных точках продаж. Так, 8 мая обслуживание клиентов будет осуществляться с сокращением режима работы дежурного офиса на час.
Кроме того, с 9 по 11 мая обратиться за услугами в ВТБ можно только в дежурные точки продаж.
Представители банка обратили внимание, что в розничных офисах на протяжении дня дезинфицируют помещения, сотрудники соблюдают меры предосторожности.
"В рамках рекомендаций медиков мы просим клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 метра", – обратили внимание в ВТБ.
Ранее ЦБ рекомендовал банкам продолжать прием клиентов с просроченными паспортами.
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