За сутки в России выявили 10 750 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На территории России за минувший день зарегистрировали 10 750 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Коронавирус за прошедшие 24 часа унес 32 жизни. Госпитализация потребовалась 1 714 пациентам. Это на 77,1% больше, чем 29 марта. Рост количества направлений в больницы зафиксирован в 63 субъектах, снижение – в 17 регионах.

Побороли недуг 12 467 пациентов, что на 1% меньше, чем накануне.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России отметили факт снижения активности вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19. Распространение коронавируса снизилось на 5,4% по сравнению с прошлой неделей.

В общей сложности было зафиксировано 78,7 тысячи новых случаев. При этом, как и на предыдущей неделе, преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон".

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