Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночью в пятницу, 31 марта, в Москве ожидаются заморозки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

При этом он рассказал, что 30 марта синоптическая обстановка в столичном регионе будет определяться холодным атмосферным фронтом, уходящим на северо-восток.

По его словам, в городе прогнозируется неустойчивая погода, ожидается в том числе мокрый снег. Леус поделился, что в этот день будет умеренная солнечная активность, геомагнитное поле сохранит свою неустойчивость.

Вместе с тем руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, что 30 марта в столице ожидается ослабление дождей. Об этом сообщает News.ru.

Синоптик рассказал, что 30 марта столбики термометров покажут 6–8 градусов тепла.

"Сегодня в столице ожидается ослабление дождей, а местами осадков и вовсе не будет. Столбик термометра встанет на отметке в 6–8 градусов тепла. А давление будет находится на уровне 740–745 миллиметров ртутного столба", – поделился Шувалов.

В области следует ожидать температуру воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В Москву придет северо-западный ветер, чьи порывы могут достигать 5–10 метров в секунду.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил о возвращении холодов в Москву в первой декаде апреля. Причем на этой неделе прогнозируется в основном облачная погода. Уже завтра, 31 марта, температура несколько понизится и составит 5–7 градусов тепла.

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