Москвичам рассказали о погоде 30 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 30 марта, в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве днем будет в пределах от 5 до 7 градусов, по области – от 3 до 8 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что после аномального для мартовских дней тепла в Москву в первой декаде апреля вернутся холода.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в весеннее половодье подтоплений в Москве не будет.

Он рассказал, что водохранилища Москворецкой водной системы из-за теплой погоды наполняются – их уровни поднимаются на 30–50 сантиметров в сутки. На сегодняшний день заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 миллиона кубометров.

Москвичам рассказали о погоде в столице 30 марта

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