Психолог рассказала, как общаться с токсичными людьми без вреда здоровью

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Психолог Марианна Абравитова рассказала, как общаться с токсичными людьми без вреда здоровью. Об этом сообщает ФАН.

"Если токсичные люди – знакомые или коллеги по работе, с которыми вы не сидите в одном кабинете, то лучше избегать общения и не вступать в ненужные диалоги с ними", – порекомендовала психолог.

Абравитова отметила, что токсичным людям, или, как их называют в эзотерике, "энергетическим вампирам", необходимо выливать на других свой "яд". От этого люди получают удовлетворение, бодрость и энергию, подчеркнула эксперт.

Если человеку все-таки надо непосредственно работать с "энергетическим вампиром", психолог посоветовала стать полупрозрачным для этого человека и не впитывать негативную энергетику.

Эксперт сказала, что себя необходимо перенастраивать на то, чтобы не воспринимать негативную информацию.

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