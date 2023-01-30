Москвичей предупредили о метелях и пасмурной погоде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 30 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут метели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, в области – от 1 до 6 градусов мороза. На дорогах прогнозируется гололедица.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве. Предупреждение о гололедице будет действовать до 21:00 30 января.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 31 января и 1 февраля, которые обычно являются самыми холодными днями зимы, в этом году окажутся в Москве самыми теплыми. По его словам, в первый день февраля температура составит 2–3 градуса тепла.

"Утро": 1 градус мороза ожидается в столице 30 января

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