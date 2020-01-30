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Общество

30 января, 19:01

Путин заявил, что может не подписать поправки к Конституции

общество власть

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что может не подписать закон о поправках к Конституции, если их не поддержат граждане, сообщает ТАСС.

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его", – сказал президент РФ.

"И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", – добавил Путин.

23 января Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении Конституции. Второе чтение документа планировалось на 11 февраля, однако его могут перенести на более поздний срок.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. По его словам, необходимости в голосовании нет, но на нем настоял президент.

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