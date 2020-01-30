McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

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McDonald’s отменил празднование 30-летия со дня открытия первого ресторана в Москве из-за мер по предупреждению распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте McDonald’s.

"Акция, приуроченная к 30-летию деятельности McDonald’s в России, с предложением "Биг Мака" по цене как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января в первом предприятии быстрого обслуживания McDonald’s (по адресу: Москва, улица Большая Бронная, дом 29), отменена", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что планируют найти другое время и способ отпраздновать 30-летие работы в России.

Акция должна была состоятся 31 января в ресторане на Пушкинской площади. Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.

Ресторан быстрого питания на Пушкинской был открыт 31 января 1990 года. В первый день работы он обслужил более 30 тысяч посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории McDonald’s. В те дни Биг Мак стоил 3,75 рубля при средней заработной плате советского человека в 150 рублей.

