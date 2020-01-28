Москва онлайн: "Макдоналдс" отметит день рождения ценами из 1990-х

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

31 января "Макдоналдс" на Пушкинской площади отметит 30 лет со дня открытия первого ресторана в России. Все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей. Акция начнется в полночь. Москва онлайн не останется в стороне от праздника. Корреспонденты Борис Лорер и Ярославна Зорькина приедут за десять минут до начала акции, попытаются занять первые места в очереди за бургерами и пообщаться с любителями фастфуда.

Ресторан быстрого питания на Пушкинской был открыт 31 января 1990 года. В первый день работы он обслужил более 30 тысяч посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории "Макдоналдс". В те дни "Биг Мак" стоил 3,75 рубля при средней заработной плате советского человека в 150 рублей.

Смотрите трансляцию 30 января в 23:50 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.