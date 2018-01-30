МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в столичном регионе

Фото: портал Москва 24/Илья Питалев
МЧС предупредило жителей столичного региона о мокром снеге, гололедице и снежных заносах на трассах. Такая погода ожидается уже в ближайшие 1–3 часа с сохранением до утра среды, передает телеканал Москва 24.
Горожан призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Пешеходам следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также нужно избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.
Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию.
Ранее сообщалось, что столицу активно засыпает снегом. По данным метеорологов, вся зимняя норма осадков выпала на месяц раньше. Синоптики говорят, что в ближайшее время сугробы только увеличатся. Снегопады продолжатся, а метель не утихнет до вечера. Из-за непогоды движение на столичных магистралях затруднено – на дорогах образовалась гололедица.
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