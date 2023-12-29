Городские службы по телефону и онлайн помогут жителям в новогодние выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы доступно более 400 услуг и сервисов на портале mos.ru, с помощью которых можно решить практически любую повседневную задачу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В частности, можно оплатить счета за коммунальные услуги, интернет, городской телефон, мобильную связь, или погасить штрафы. Для этого нужно воспользоваться разделом "Мои платежи".

Сообщить о неисправностях в квартире или доме поможет сервис "Вызов мастера". С помощью соответствующего сервиса можно записаться к врачу. Сервис "Запись к ветеринарному врачу" при этом поможет получить помощь для домашнего питомца.

Для тех, кто в новогодние выходные решит переехать в другую квартиру, поможет сервис "Переезд в Москве". Там доступна подробная информация о том, как зарегистрироваться по новому адресу, какие потребуются документы, как оплачивать коммунальные услуги, пользоваться городским транспортом и организовать досуг в столице.

Избавиться от старой бытовой техники, мебели и металлических предметов поможет сервис "Вывоз ненужных вещей".

Обратиться в городские службы, чтобы устранить неполадки в квартире или решить проблему с освещением или уборкой во дворе, поможет платформа "Электронный дом". При этом на вопросы, связанные с ЖКХ, инфраструктурой парков, работой городского транспорта, уборкой дворов и дорог, ответят на портале "Наш город".

В праздники горячие линии общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме. Операторы и голосовой помощник подскажут, как получить услугу или сервис, примут заявку на устранение неполадок в квартире или доме, уточнят расписание городского транспорта и помогут записаться к врачу.

К примеру, по номеру +7 (495) 777-77-77 можно получить ответы на вопросы о жизни города, а также ознакомятся с актуальным графиком работы городских ведомств и центров "Мои документы". В едином диспетчерском центре по номеру +7 (495) 539-53-53 расскажут о коммунальных вопросах и при необходимости примут заявку на устранение неполадок в квартире или доме.

По номеру 122 запишут к врачу или дадут информацию по вопросам здравоохранения. Служба записи на прием к врачу по телефону +7 (495) 539-30-00 поможет запланировать или перенести визит к специалисту, на лабораторные исследования, а также уточнить график работы и адреса поликлиник.

В круглосуточном контакт-центре для владельцев животных по телефону +7 (495) 612-04-25 проконсультирует ветеринар. В контакт-центре "Московский транспорт" по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 познакомят с тарифами и расписанием движения городского транспорта. Здесь также можно сообщить о забытых в поездке вещах.

При проблеме с сервисами на портале mos.ru можно обратиться в службу поддержки по телефону +7 (495) 539-55-55.

Ранее сообщалось, что некоторые учреждения культуры Москвы изменят график в новогодние праздники.

По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, важно, чтобы у москвичей и гостей столицы была возможность не просто отдохнуть в длинные праздничные выходные, но и провести это время интересно и с пользой.

Он отметил, что столичные учреждения культуры традиционно подготовили для горожан самые разнообразные мероприятия – от раус-программ, выставок, новогодних спектаклей, елок и концертов до зимних развлечений в парках.

Собянин: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь