Врач рассказал, как избежать травм на горнолыжном курорте

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Главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артем Николаев рассказал, что часто люди получают травмы на горнолыжных курортах из-за неправильной техники катания, слабой физической подготовки и неверно подобранного снаряжения. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист пояснил, что это прежде всего касается новичков, однако опытные спортсмены также могут получить серьезные травмы из-за необоснованной уверенности, когда возрастает скорость катания и теряется скорость реагирования при решении экстренных ситуаций.

По словам Николаева, чаще всего горнолыжники и сноубордисты получают так называемую "несчастливую триаду", когда на большой скорости отстегивается лыжа или происходит резкое торможение. Специалист пояснил, что в этот момент происходит разрыв внутреннего мениска, передней крестообразной и внутренней боковой связок.

"При падении сгибайте конечности и старайтесь падать на бок вверх по склону. Ни в коем случае не приземляйтесь на колени. Самая опасная ситуация – столкновение на скорости, поэтому не останавливайтесь посередине склона и избегайте переполненных трасс. Всегда надевайте защитные наколенники и налокотники, а также шлем и очки", – подчеркнул специалист.

Врач отметил, что предотвратить травму можно при регулярных тренировках. Он посоветовал выполнять упражнения по растягиванию мышц ног, особенно задней поверхности бедра, а также следить за весом. Николаев пояснил, что лишний вес может оказывать напряжение на коленные суставы.

Если же травма все-таки произошла, то, по словам Николаева, в первую очередь при подозрении на растяжение нужно приложить к болезненному участку что-то холодное. Для уменьшения отека следует наложить бинт и обездвижить поврежденную конечность, уточнил врач.

При вывихе специалист рекомендовал также приложить что-то холодное, проверить наличие пульса на поврежденном участке и полностью иммобилизовать конечность. Он уточнил, что при такой травме следует в обязательном порядке обратиться за помощью к травматологу-ортопеду или хирургу.

Ранее стало известно, что горнолыжные курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна" стали самыми популярными у россиян. Также выяснилось, что россияне любят проводить время зимой на курортах "Газпром", "Домбай", "Эльбрус", "Архыз".

