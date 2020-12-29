Эксперт рассказал, как бороться с лишними килограммами после застолья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Актер и культурист Александр Невский рассказал, как сбросить лишний вес после объемного застолья и переедания. Об этом сообщают "Дни.ру".
По словам эксперта, организм можно поддержать так называемой новогодней системой. Комплекс состоит из пяти упражнений.
Начинать следует с отжиманий от пола в широком упоре. Это укрепит мышцы груди и рук. Затем должен следовать подъем ног из положения лежа на полу, что позволит усилить брюшной пресс.
Также необходимы полуприсед с гантелями или книгами равного веса и подъем рук с легкими гантелями через стороны вверх. Эти два упражнения помогут развить мышцы ног и ягодиц, а также дельтовидных мышц.
Для работы с косыми мышцами живота уместны будут повороты в стороны с лыжной палкой или шваброй на плечах.
В каждом упражнении рекомендуется сделать по 15–20 повторений по три подхода. Отдых между ними должен составлять не более минуты.
Помимо упражнений, каждый день специалист посоветовал выделять время на пешую прогулку.
Дополнить комплекс физической нагрузки можно за счет особого режима питания. Невский порекомендовал несколько раз в неделю отказываться от ужина.
Врач-невролог, заведующая неврологическим отделением ГКБ имени Боткина Ольга Иванова ранее назвала йогу уместным видом физической нагрузки в период удаленной работы. По словам специалиста, это и профилактика для здоровой работы позвоночника, и адекватный способ расслабиться.
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