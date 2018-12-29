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15:45

Праздничная подсветка украсит Москву к Новому году

общество город праздники Новый год

15:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 20 тысяч светильников, расположенных на 157 зданиях и мостовых сооружениях, обеспечат работу праздничной архитектурно-художественной подсветки Москвы в Новый год и Рождество. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Праздничную подсветку включат вечером 29 декабря. Архитектурно-художественная подсветка зданий-"книжек" на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа перейдет на праздничный режим работы. Здесь на билбордах, сити-бордах, остановках и афишных стендах появятся более 1650 поздравительных плакатов и видеороликов.

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Всего к Новому году архитектурно-художественная подсветка украсит более 2000 объектов Москвы. Также к Новому году в столице появилось более 1500 поздравительных плакатов и видеороликов на остановках и афишных стендах.

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