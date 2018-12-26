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10:10

Новогодние видеоролики покажут на фасадах домов в центре Москвы

город праздники Новый год

10:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новогодние видеоролики покажут на фасадах домов в центре Москвы, на цифровых билбордах и медиафасадах. Об этом сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

"С 29 декабря на "домах-книжках" на улице Новый Арбат будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка и появятся новогодние видеоролики с тематической анимацией и непременными атрибутами новогоднего настроения: елочными игрушками, снежинками и фейерверком", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Кроме того, отметил Гасангаджиев, москвичи и гости столицы смогут увидеть праздничные видео на 50 цифровых билбордах и на медиафасадах домов 8 и 28 на улице Новый Арбат, а также здании Центрального телеграфа на улице Тверская. Всего к Новому году архитектурно-художественная подсветка украсит более 2 тысяч объектов в столице. Также в рамках программы праздничного оформления в городе появилось более 1,5 тысячи поздравительных плакатов и видеороликов на остановках и афишных стендах.

К Новому году улицы и площади Москвы украсят более 3000 объемных конструкций. Для их создания использовалось более 1500 тысячи километров гирлянд. По всей Москве установят около 300 новогодних елок. Все декорации будут полностью готовы к 13 декабря.

Также с 14 декабря по 13 января в Москве будет проходить масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество", в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг, сюжеты которых посвящены этой теме. На 78 площадках Москвы жители и гости столицы смогут посмотреть балеты на льду, спектакли российских и зарубежных европейских театров.

Для создания новогодних световых конструкций используют более 1500 километров светодиодных гирлянд. Также перед праздниками в Москве установят 10 светодиодных стел.

"Москва в цифрах": огни большого праздника

город праздники Новый год

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