В Госдуме прокомментировали решение Верховного суда о компенсации вреда от курящих жильцов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо прокомментировал Москве 24 решение Верховного суда о компенсации вреда курящими соседями.
"Я считаю, решение абсолютно правильное. Часто бывает, зайдут в туалет, покурят, по вентиляционной трубе поднимается. Это создает дискомфорт людям. Хочешь покурить – выйди на улицу, покури, поднимись обратно. Глядишь, в следующий раз не пойдешь, поленишься. У нас хоть и не прецедентное право, но я думаю, это хороший прецедент", – рассказал депутат.
По его словам, сейчас изменение закона о курении на повестке дня не стоит, но возможность такая есть. "Если будет необходимость, дело за этим не постоит, у нас вся наша палата, все депутаты только приветствуют здоровый образ жизни, мы все настроены позитивно, чтобы сделать граждан более здоровыми", – прокомментировал Юрий Напсо.
Он также рассказал, что государство будет продолжать борьбу с вредными привычками. "Вопрос стоит более масштабно, это национальные бедствия – курение, алкоголизм. Все должно быть в меру. Если человек выпил – не создавай дискомфорта, не дерись. Как эти футболисты, ходят, людям стульями по головам бьют. Хочешь покурить – кури так, чтобы мои дети или чьи-то другие не дышали этим дымом. Пусть не обижается тот, кто проиграл суд, или читатели, которые будут читать комментарий, тут надо думать масштабно", – пояснил депутат.
Верховный суд России обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред новосибирцу, который подал на соседей в суд. Иск был отклонен судами первой и второй инстанции, но мужчина проявил настойчивость. В итоге Верховный суд встал на его сторону и присудил компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
В постановлении Верховного суда сказано, что граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от табачного дыма и любых последствий потребления табака их соседями. Те, кто нарушит это право, обязаны компенсировать причиненный моральный вред.
Верховный суд также пояснил, что людям не запрещено курить в своей квартире, однако нельзя, чтобы дым мешал посторонним.
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