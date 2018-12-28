Верховный суд разъяснил, почему соседи должны платить за летящий в окна дым

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Верховный суд России 28 декабря представил обзор судебной практики, где обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям, если дым летит в чужие квартиры. Об этом сообщает "Российская газета".

В Верховном суде пояснили, что граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от табачного дыма и любых последствий потребления табака их соседями. Те, кто нарушит это право, обязаны компенсировать причиненный моральный вред.

Прецедента добился новосибирец, который предъявил иск к соседям. Мужчина заявил, что ответчик курит на лоджии более пяти лет. Все это время потоки воздуха затягивали дым в квартиру истца, причиняя вред его здоровью.

Иск был отклонен судами первой и второй инстанции. Тогда житель Новосибирска проявил настойчивость и дошел до Верховного суда, где в итоге нашел поддержку. Его претензии были удовлетворены, и в качестве компенсации морального вреда взыскано пять тысяч рублей.

Подчеркивается, что данное дело может стать ориентиром для нижестоящих судов. Верховный суд обратил внимание на то, что людям не запрещено курить в своей квартире, однако нельзя, чтобы дым мешал посторонним.

Сама история произошла в 2017 году. Позднее истцу пришлось переехать в другую квартиру. Однако, благодаря обращению в суд, он создал важный прецедент по вопросу о возможности получить компенсацию из-за негативного влияния табачного дыма.