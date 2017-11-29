Верховный суд разрешил взыскивать с соседей компенсацию за курение на балконе‍

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Верховный суд России разрешил взыскивать компенсацию за моральный вред с курящих на балконе соседей.

Таким образом был завершен двухлетний спор двух жителей Новосибирска. Один из них жаловался на соседа и пытался в судебном порядке запретить тому курить на балконе, сообщает РАПСИ.

Высшая инстанция частично отменила решения нижестоящих судов, не увидевших в этом нарушения, и присудила некурящему жителю Сибири компенсацию в пять тысяч рублей.

Обратившемуся в суд пришлось переехать в другую квартиру. Однако, благодаря обращению в суд, он создал важный прецедент по вопросу о возможности получить компенсацию из-за негативного влияния табачного дыма.

Ранее Минздрав РФ подготовил поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", согласно которым в России с 2019 года могут запретить курение кальянов в барах и ресторанах.