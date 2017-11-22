Курение кальянов в барах и ресторанах могут запретить с 2019 года

Фото: ТАСС/ZUMA/Nir Alon
В России с 2019 года могут запретить курение кальянов в барах и ресторанах. Соответствующие поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" подготовило министерство здравоохранения.
Также предлагается запретить курение табака при перевозке людей на автотранспорте, в том числе на остановках, в подземных и надземных пешеходных переходах, а также у входа в магазины, сообщает ТАСС.
Курение запретят и в коммунальных квартирах. Предполагается, что федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2018 года, а пункт о запрете на использование кальянов в заведениях общепита – с 1 января 2019 года.
Ранее производители табачных изделий направили премьер-министру письмо с просьбой отменить требования по раскрытию состава табачных изделий. Также они выступили против запрета на использование пищевых добавок. Подробнее – в материале портала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: