Курение кальянов в барах и ресторанах могут запретить с 2019 года

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В России с 2019 года могут запретить курение кальянов в барах и ресторанах. Соответствующие поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" подготовило министерство здравоохранения.

Также предлагается запретить курение табака при перевозке людей на автотранспорте, в том числе на остановках, в подземных и надземных пешеходных переходах, а также у входа в магазины, сообщает ТАСС.

Курение запретят и в коммунальных квартирах. Предполагается, что федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2018 года, а пункт о запрете на использование кальянов в заведениях общепита – с 1 января 2019 года.

Ранее производители табачных изделий направили премьер-министру письмо с просьбой отменить требования по раскрытию состава табачных изделий. Также они выступили против запрета на использование пищевых добавок. Подробнее – в материале портала Москва 24.