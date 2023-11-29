Автограф Гоголя выставят на торги за 18 млн рублей

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Автограф писателя Николая Гоголя выставят на торги за 18 миллионов рублей в аукционном доме "Литфонд" 7 декабря. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении заметили, что автограф Гоголя будет впервые выставляться на российском антикварном рынке. Классик подписал журнал "Москвитянин" 1846 года словами: "Прошу Вас принять этот журнал, любящий Вас Н. Гоголь". Автограф выполнен орешковыми чернилами на первой странице напечатанного письма, адресованного поэту Николаю Языкову.

Уточняется, что письмо вышло под заголовком "Об Одиссее, переводимой Жуковским (из письма Н. В. Гоголя к Н. М. Языкову)" на страницах с 19 по 27 второго счета.

Ранее примерно 10 редких изданий Александра Пушкина выставили на торги, общая сумма лотов превышала 10 миллионов рублей. Генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров уточнял, что большинство из экземпляров заявлено в хорошем комплектном состоянии.

До этого письмо Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, которого называют первым возлюбленным поэтессы, выставили на торги за 2,2 миллиона рублей. Аукцион прошел 7 сентября.

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